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        Adana'da kaçmaya çalışan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı

        ADANA'da cezaevi firarisi olarak aranan Ferhat C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:20
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        Adana'da kaçmaya çalışan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı
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        ADANA'da cezaevi firarisi olarak aranan Ferhat C. (31), kaçmaya çalıştığı sırada mahalle bekçisi tarafından bacağından vurularak yakalandı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. 18 suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Ferhat C.'nin bir berberde bulunduğu ihbar üzerine, bölgeye yaya devriyede bulunan mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçileri gören Ferhat C., sokağa çıkıp, koşarak kaçmak istedi. Dur ihtarında bulunan bekçiler, Ferhat C.'nin kaçışını sürdürmesi üzerine 3 el havaya ikaz ateşinde bulunduktan sonra bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Bacağından yaralanan Ferhat C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ferhat C.'nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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