Adana'da kaçmaya çalışan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. 18 suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Ferhat C.'nin bir berberde bulunduğu ihbar üzerine, bölgeye yaya devriyede bulunan mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçileri gören Ferhat C., sokağa çıkıp, koşarak kaçmak istedi. Dur ihtarında bulunan bekçiler, Ferhat C.'nin kaçışını sürdürmesi üzerine 3 el havaya ikaz ateşinde bulunduktan sonra bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Bacağından yaralanan Ferhat C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ferhat C.'nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

ADANA'da cezaevi firarisi olarak aranan Ferhat C. (31), kaçmaya çalıştığı sırada mahalle bekçisi tarafından bacağından vurularak yakalandı.

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