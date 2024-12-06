Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Evinin önünde tabancayla öldürüldü

        ADANA'da evinin önünde motosikletli bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Polat (24), başından vurularak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 02:05 Güncelleme: 06.12.2024 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin önünde tabancayla öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da evinin önünde motosikletli bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Polat (24), başından vurularak yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Polat, evinin önünde olduğu sırada, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Polat kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise geldiği motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Çin, 145 milyar dolar kaybetti
        Çin, 145 milyar dolar kaybetti
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!

        Benzer Haberler

        Tezgahına el konulan 'Yılancı Osman' zabıtaya zor anlar yaşattı; o anlar ka...
        Tezgahına el konulan 'Yılancı Osman' zabıtaya zor anlar yaşattı; o anlar ka...
        Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli silahla vurularak yakalandı
        Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli silahla vurularak yakalandı
        Adana'da kaçmaya çalışan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı
        Adana'da kaçmaya çalışan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı
        Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar...
        Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar...
        Adana Aladağ'da sis etkili oldu
        Adana Aladağ'da sis etkili oldu
        Üniversitede laktoz intoleransı olanlar için 'Aktif Karbonlu Yoğurt' üretil...
        Üniversitede laktoz intoleransı olanlar için 'Aktif Karbonlu Yoğurt' üretil...