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        Alkollü uzman çavuşun otomobille çarptığı şehit polis, toprağa verildi

        ADANA'da asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan ve alkollü olduğu belirlenen İncirlik 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Murat Altaş'ın (34) otomobili ile çarptığı şehit polis memuru Mustafa Akgül (50), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:00
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        Alkollü uzman çavuşun otomobille çarptığı şehit polis, toprağa verildi
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        ADANA'da asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan ve alkollü olduğu belirlenen İncirlik 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Murat Altaş'ın (34) otomobili ile çarptığı şehit polis memuru Mustafa Akgül (50), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Kaza, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, 31 AED 634 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uzman çavuş Murat Altaş yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde polis memuru Akgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Altaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın alkollü olduğu öğrenildi. Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Murat Altaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN

        Evli ve 4 çocuk babası olan şehit polis Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene il protokolünün yanı sıra Akgül'ün çok sayıda meslektaşı ve ailesi katıldı. Şehidin babası Selim Akgül, oğulları Şamil (27), Yavuz Selim (23), Malik Enes (20), kızı Sabiha (18) ve eşi Ayşe Akgül, törende güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından okunan dualardan sonra şehit Akgül'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Burada helallik alınması ve cenaze namazının ardından Mustafa Akgül, Polis Şehitliği'nde defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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