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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü

        ADANA'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Mehmet G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:56 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:00
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü
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        ADANA’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Mehmet G. (18), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet G., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genci yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Mehmet G.’nin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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