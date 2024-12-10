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        Motosikletli saldırgan, kebapçıyı kurşunladı: 1 ölü

        ADANA'da başında kask bulunan motosikletli saldırganın tabancayla ateş açtığı kebapçıda çalışan Şehmus Yılmaz, boynuna isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 22:02 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:05
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        Motosikletli saldırgan, kebapçıyı kurşunladı: 1 ölü
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        ADANA'da başında kask bulunan motosikletli saldırganın tabancayla ateş açtığı kebapçıda çalışan Şehmus Yılmaz, boynuna isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kimliği belirsiz bir kişi, motosikletle yaklaştığı kebapçı dükkanına tabanca ile ateş açtı. Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehmus Yılmaz, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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