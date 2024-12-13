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        Medikal firması adı altında iş yeri açıp, FETÖ'nün finans ağını yönetmiş

        ADANA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin finans ağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:50
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        Medikal firması adı altında iş yeri açıp, FETÖ'nün finans ağını yönetmiş
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        ADANA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin finans ağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden elebaşı M.K.'nin medikal firması adı altında açtığı iş yerinde örgütsel toplantı yapıp, finans ağını buradan yönettiği belirtildi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgütün Adana, İstanbul ve Manisa'daki tabanını diri tutmak için Almanya'dan para aktardığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, 10 Aralık'ta 3 kentte eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 4'ü kadın 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 30 cep telefonu, yüklü miktarda döviz, altın, örgütsel doküman ve 2 kişi için düzenlenmiş sahte Belçika kimliği ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        PARALARI KURYELERLE DAĞITMIŞLAR

        Şüphelilerden elebaşı M.K.'nin medikal firması adı altında açtığı iş yerinde örgütsel toplantı yapıp, finans ağını buradan yönettiği, Almanya'dan gönderilen paraları kuryelerle örgüt mensuplarına dağıttırdığı belirtildi. Şüphelilerden S.T. ve eşi H.T. hakkında FETÖ üyeliğinden verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılanmaları devam eden çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik 2 girişiminin polis tarafından engellendiği bildirildi. Biyoloji öğretmeni S.T.'nin meslekten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği ifade edildi. Örgütün önemli pozisyonundaki yöneticileri olduğu öne sürülen çiftin, Edirne üzerinden yurt dışına kaçmak için sahte Belçika kimlikleri bastırdıkları ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün sabah adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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