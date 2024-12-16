Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı

        ADANA'da yüzünü kapüşonla gizleyen Cemil Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da yüzünü kapüşonla gizleyen Cemil Ö. (22), telefonla arayıp, 3 milyon lira haraç istediği esnaf S.S.’nin (48) iş yerine tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Cemil Ö., evinde saklandığı Alattin U. (23) ile birlikte gözaltına alındı. Sorgusunda, “Aramızda borç nedeniyle husumet vardı” diyen Cemil Ö. ile Alattin U. tutuklandı.

        Olay, 25 Kasım saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’ndeki bir telefon tamircisinde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli Cemil Ö., motosikletiyle S.S.’nin iş yerinin önüne gitti. S.S.’yi cep telefonuyla arayan şüpheli, “Sana ceza kestik. Bize 3 milyon lira vereceksin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın” dedi. Parayı vermeyi reddeden S.S. telefonu kapatıp, polise haber verdi. Bunun üzerine Cemil Ö., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine 3 el ateş edip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

        S.S.’nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, Cemil Ö. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen Alattin U.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Cemil Ö., ifadesinde, “Aramızda borç nedeniyle husumet vardı. Bu nedenle iş yerine ateş ettim” dedi. Alattin U. ise olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Ö. ile Alattin U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı
        Kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"

        Benzer Haberler

        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
        Adana'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Adana'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın cenazesi Adana'da defnedildi
        Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın cenazesi Adana'da defnedildi
        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş toprağa verildi (2)
        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş toprağa verildi (2)
        Şehit jandarma uzman çavuşun 8 aylık kızıyla dans ettiği görüntüleri ortaya...
        Şehit jandarma uzman çavuşun 8 aylık kızıyla dans ettiği görüntüleri ortaya...