Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler; o anlar kamerada

ADANA’da 4 şüpheli, öğle vakti soygun için gittikleri kuyumcu dükkanının sahibi Cuma S. (58) direnince kaçtı. Şüpheliler aynı gece bakkal Zekeriya I.’nın (44) cep telefonu ve 2 bin lirasını gasbetti. Güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 12 Aralık saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.N. (14), H.C. (16), Ali E. (19) ve Ömer E. (18) kuyumcu Cuma S.’nin iş yerine girdi. M.N. belindeki tabancayı çıkarıp, “Para ve altınları poşete doldurup, ver” dedi. Cuma S. ise şüphelilerin üzerine yürüyüp, iş yerinden uzaklaştırdı.

Şüpheliler aynı günün gecesi Zekeriya I.’nın Dumlupınar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanına gitti. H.C. belindeki tabancayı çıkarıp, “Bize para lazım. Kasadaki paraları ver” dedi. Panikleyen Zekeriya I., kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı şüphelilere verdi. Şüpheliler, Zekeriya I.’nın cep telefonunu da gasbedip, koşarak uzaklaştı. Her iki olay iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

EVLERİNE YAPILAN BASKINDA YAKALANDILAR Esnaf Cuma S. ile Zekeriya I.’nın ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin saklandıkları evleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Aramalarda ise olaylarda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.