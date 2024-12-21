Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarptığı aracın sürücüsü öldü

        ADANA'da A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarptığı aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da A.T.'nin (14) kullandığı otomobille çarptığı başka otomobilin sürücüsü Ercan Tezkorkmaz (50), hayatını kaybetti. 14 yaşındaki sürücünün aşırı hızlı olduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Pr. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; A.T. yönetimindeki 80 DT 099 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ercan Tezkorkmaz idaresindeki 06 DT 5069 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobiller hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arka kısmı ön koltuklara kadar ezilen otomobilde sıkışan yaralı Ercan Tezkorkmaz'ı itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Tezkorkmaz, yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aşırı hız yaptığı öne sürülen A.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tezkorkmaz'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?

        Benzer Haberler

        Erbakan: Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz
        Erbakan: Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz
        Adana'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüs...
        Adana'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüs...
        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para ceza...
        Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para ceza...
        Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi
        Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi
        Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı