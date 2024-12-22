Yalnız yaşayan kadını darbedip, silahla vurduktan sonra altınlarını gasbetti
ADANA'nın Feke ilçesinde Müyesser Kızıloluk (52), yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilip, tabancayla boynundan vurulduktan sonra kolundaki altın bilezikleri gasbedildi.
ADANA'nın Feke ilçesinde Müyesser Kızıloluk (52), yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilip, tabancayla boynundan vurulduktan sonra kolundaki altın bilezikleri gasbedildi. Hastaneye kaldırılan Kızıloluk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, eve gelen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kolundaki altın bilezikleri çalmak isteyen şüpheliye direnen Kızıloluk, önce darbedildi, daha sonra da tabancayla boynunden vuruldu. Kızıloluk'un yaralanmasının ardından saldırgan sayıları henüz öğrenilemeyen altınları kolundan alıp, olay yerinden kaçtı. Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kızıloluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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