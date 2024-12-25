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        Trafikte cam silip, evine giderken motosiklet çalmış

        ADANA'da yüzünü gizleyip, 3 günde 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan Kadir K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:45
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        Trafikte cam silip, evine giderken motosiklet çalmış
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        ADANA'da yüzünü gizleyip, 3 günde 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan Kadir K. (21), alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Kavşaklarda cam sildiği ve akşam çaldığı motosikletlerle evine döndüğü belirlenen Kadir K., yakalandı. İfadesinde, "Alkolün etkisindeyken çaldım" diyen Kadir K., tutuklandı.

        Olay, 16 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve şapkayla gizleyen Kadir K., G.A.'nın kaldırımda park halindeki motosikletini, gidon kilidini kırıp sürükleyerek bölgeden ayrıldı. Kadir K., ertesi gün Güzelyalı Mahallesi'ndeki D.Ö.'nün yol kenarına park ettiği motosikletini düz kontak yaparak çalıştırdı. 18 Aralık'ta bu kez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne giden Kadir K., S.A.'nın elektrikli bisikletini çalıp, yakındaki markete gitti. Yiyecek ve içecek alan Kadir K., ardından uzaklaştı. Kadir K.'nin, hırsızlık ve alışveriş yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        CADDEDE YÜRÜRKEN YAKALANDI

        Motosikleti çalınan kişilerin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Alışveriş yaptığı marketteki kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Kadir K.’nin, kavşaklarda cam silip sürücülerden para topladığı, akşam olunca evine çaldığı motosikletlerle döndüğü belirlendi. Polis, Kadir K.'yi caddede yürürken yakaladı. Şüphelinin evindeki aramada, çaldığı elektrikli bisiklet ile motosikletler bulundu. Emniyete götürülen Kadir K., sorgusunda, "İçki içmiştim. Alkolün etkisindeyken çaldım. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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