Trafikte cam silip, evine giderken motosiklet çalmış

ADANA'da yüzünü gizleyip, 3 günde 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan Kadir K. (21), alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Kavşaklarda cam sildiği ve akşam çaldığı motosikletlerle evine döndüğü belirlenen Kadir K., yakalandı. İfadesinde, "Alkolün etkisindeyken çaldım" diyen Kadir K., tutuklandı.

Olay, 16 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve şapkayla gizleyen Kadir K., G.A.'nın kaldırımda park halindeki motosikletini, gidon kilidini kırıp sürükleyerek bölgeden ayrıldı. Kadir K., ertesi gün Güzelyalı Mahallesi'ndeki D.Ö.'nün yol kenarına park ettiği motosikletini düz kontak yaparak çalıştırdı. 18 Aralık'ta bu kez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne giden Kadir K., S.A.'nın elektrikli bisikletini çalıp, yakındaki markete gitti. Yiyecek ve içecek alan Kadir K., ardından uzaklaştı. Kadir K.'nin, hırsızlık ve alışveriş yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.