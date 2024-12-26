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        Adana'da hafif ticari araç, reklam toteminin direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki reklam toteminin direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 03:50 Güncelleme: 26.12.2024 - 03:55
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        Adana'da hafif ticari araç, reklam toteminin direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki reklam toteminin direğine çarptı. Kazada sürücü Cennet Demir Boran (43) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Cennet Demir Boran yönetimindeki 01 AIR 710 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki reklam toteminin direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Boran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Cennet Demir Boran'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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