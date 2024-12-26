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        Sivil polisten 'değnekçiye' suçüstü kamerada

        ADANA'da, 'değnekçi' olarak tabir edilen kişilerin, boş arsaya araçlarını park etmek isteyenlerden para istediği ihbarı üzerine sivil trafik polisi, bölgeye aracını park etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:00
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        Sivil polisten 'değnekçiye' suçüstü kamerada
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        ADANA’da, ‘değnekçi’ olarak tabir edilen kişilerin, boş arsaya araçlarını park etmek isteyenlerden para istediği ihbarı üzerine sivil trafik polisi, bölgeye aracını park etti. Polisten 30 lira park ücreti isteyen İ.H.B., hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’ndeki boş bir arsada korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Sivil giysili polis, aracını park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen İ.H.B., 30 lira park ücreti istedi. Polis 50 lira verip, 20 lira para üstü aldıktan sonra aracını park etti. O anlar, diğer polisler tarafından kamerayla görüntülendi. Polisin telsizle anons etmesi üzerine bölgeye resmi ekipler sevk edildi. Para almadığını öne süren İ.H.B. gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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