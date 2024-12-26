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        Seyhan Nehri yatağında oksijensiz kalan balıklar öldü; DSİ can suyu verdi

        ADANA'da demir yolu köprüsü inşası nedeniyle bir süredir su verilmeyen Seyhan Nehri yatağındaki su birikintilerinde balık ölümleri görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:50
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        Seyhan Nehri yatağında oksijensiz kalan balıklar öldü; DSİ can suyu verdi
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        ADANA'da demir yolu köprüsü inşası nedeniyle bir süredir su verilmeyen Seyhan Nehri yatağındaki su birikintilerinde balık ölümleri görüldü. Bazı vatandaşlar hayatta kalmaya çalışan balıkları avladı. Devlet Su İşleri (DSİ), önlem amaçlı havzaya su bıraktı.

        Seyhan Nehri'nde hızlı tren projesi kapsamında köprü inşaatı nedeniyle bir süredir su verilmeyen havzada balık ölümleri yaşandı. Bazı kişiler, hayatta kalmaya çalışan balıkları avlamak için nehir yatağına girdi. Kimileri balıkları kepçeyle tutarken kimisi de elleriyle yakaladı. Olaya müdahale eden DSİ ekipleri, uyarı yapıp bu kişileri uzaklaştırdıktan sonra baraj kapaklarını açıp, saniyede 35 metreküp su vermeye başladı.

        Öte yandan, yakalanan balıkların tamamının Çin sazanı denilen bir istilacı tür olduğu, ölenlerin çoğunun yavru olduğu ve ölmeden toplanan balıkların tüketilmesinde sakınca bulunmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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