Seyhan Nehri yatağında oksijensiz kalan balıklar öldü; DSİ can suyu verdi
ADANA'da demir yolu köprüsü inşası nedeniyle bir süredir su verilmeyen Seyhan Nehri yatağındaki su birikintilerinde balık ölümleri görüldü.
ADANA'da demir yolu köprüsü inşası nedeniyle bir süredir su verilmeyen Seyhan Nehri yatağındaki su birikintilerinde balık ölümleri görüldü. Bazı vatandaşlar hayatta kalmaya çalışan balıkları avladı. Devlet Su İşleri (DSİ), önlem amaçlı havzaya su bıraktı.
Seyhan Nehri'nde hızlı tren projesi kapsamında köprü inşaatı nedeniyle bir süredir su verilmeyen havzada balık ölümleri yaşandı. Bazı kişiler, hayatta kalmaya çalışan balıkları avlamak için nehir yatağına girdi. Kimileri balıkları kepçeyle tutarken kimisi de elleriyle yakaladı. Olaya müdahale eden DSİ ekipleri, uyarı yapıp bu kişileri uzaklaştırdıktan sonra baraj kapaklarını açıp, saniyede 35 metreküp su vermeye başladı.
Öte yandan, yakalanan balıkların tamamının Çin sazanı denilen bir istilacı tür olduğu, ölenlerin çoğunun yavru olduğu ve ölmeden toplanan balıkların tüketilmesinde sakınca bulunmadığı belirtildi.
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