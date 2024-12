Adana'daki kuyumcu soyguncuları, İstanbul'da yakalandı

ADANA'da Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilo altın çalıp kaçan İbrahim G. (20), Emirhan K. (19), M.Y. (16) ile kaçıp saklanmalarına yardımcı olduğu belirlenen 6 şüpheli, İstanbul ve Adana’daki operasyonlarla yakalandı. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu saptanan şüphelilerin çaldığı altınlar, bulunamadı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 20 Aralık’ta saat 10.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini şapkayla gizleyen İbrahim G., Emirhan K. ile M.Y. iş yerine girip, kuyumcu Hasan Ç. ile çalışanlarına silah doğrultarak, "Kıpırdamayın. Altınları alıp, gideceğiz" dedi. Kalaşnikoflu İbrahim G. kapıda beklerken, Emirhan K. ise tabancayla çalışanları yere yatırıp, başlarında bekledi. M.Y. ise tabancasını tezgaha bırakıp, yaklaşık 3 kilo altını sırt çantasına doldurdu. Altınları topladıktan sonra Emirhan K. ile M.Y. koşarak iş yerinden çıkıp, caddedeki otomobile bindi. İbrahim G. ise onlar uzaklaşana kadar kapıda bekledikten sonra iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.