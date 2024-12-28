Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'daki kuyumcu soyguncuları, İstanbul'da yakalandı

        ADANA'da Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilo altın çalıp kaçan İbrahim G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki kuyumcu soyguncuları, İstanbul'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilo altın çalıp kaçan İbrahim G. (20), Emirhan K. (19), M.Y. (16) ile kaçıp saklanmalarına yardımcı olduğu belirlenen 6 şüpheli, İstanbul ve Adana’daki operasyonlarla yakalandı. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu saptanan şüphelilerin çaldığı altınlar, bulunamadı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 20 Aralık’ta saat 10.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini şapkayla gizleyen İbrahim G., Emirhan K. ile M.Y. iş yerine girip, kuyumcu Hasan Ç. ile çalışanlarına silah doğrultarak, "Kıpırdamayın. Altınları alıp, gideceğiz" dedi. Kalaşnikoflu İbrahim G. kapıda beklerken, Emirhan K. ise tabancayla çalışanları yere yatırıp, başlarında bekledi. M.Y. ise tabancasını tezgaha bırakıp, yaklaşık 3 kilo altını sırt çantasına doldurdu. Altınları topladıktan sonra Emirhan K. ile M.Y. koşarak iş yerinden çıkıp, caddedeki otomobile bindi. İbrahim G. ise onlar uzaklaşana kadar kapıda bekledikten sonra iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        NAKLİYE KAMYONUYLA İSTANBUL’A KAÇTILAR

        İhbarla adrese sevk edilen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölge ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kaçtığı kiralık otomobili Mavi Bulvar’da bıraktıktan sonra yaya olarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkıp, Doğan B.’nin (18) taksisine bindiğini tespit etti. Taksici Doğan B., şüphelileri Ceyhan ilçesi Doruk Mahallesi’ndeki Kürşad Samet K.’nin (22) evine bırakıp, kent merkezine döndü. Şüpheliler 2 saat bekledikten sonra Kahraman Kubilay K.’nin (29) otomobiliyle Adana’ya dönüp, daha önce ayarladıkları Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki nakliye kamyonuna gitti. 3 şüpheli, kaçmalarına yardım eden Harun C. (18) ve Mertcan T. (22) ile nakliye kamyonuna binip İstanbul’a gitti.

        AĞAÇ EVDE YAKALANDILAR

        Adana polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, şüphelilerin saklandığı Şile’deki ağaç eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen soyguncular İbrahim G., Emirhan K. ve M.Y. ile onlara yardım eden Harun C. ve Mertcan T. gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak Adana’daki adreslerine yapılan baskınlarda şüphelilere araç kiralayan Yiğit Can T. (22), taksici Doğan B. ile kaçmalarını sağlayan Kürşad Samet K. ile Kahraman Kubilay K. de yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorgulanan şüpheliler, altınları bozdurup bir kısmını harcadıklarını, kalanı da yurt dışına kaçmak için kullandıklarını söyledi. Adana’da yakalanan şüpheliler ise olayla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        Kayalıklara çarpan teknedeki balıkçılar kurtarıldı
        Kayalıklara çarpan teknedeki balıkçılar kurtarıldı
        Adana'da eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi
        Adana'da eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi
        Adana'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
        Adana'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
        Adana'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Adana'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Döviz bürosu soyguncusu, iş yeri sahibini güvenli şekilde uzaklaşmak için r...
        Döviz bürosu soyguncusu, iş yeri sahibini güvenli şekilde uzaklaşmak için r...
        Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı