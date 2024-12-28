Adana'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 227 şişede 131,5 litre sahte içki ve 2 bidonda 50 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

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