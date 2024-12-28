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        Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı

        ADANA'da yolcu midibüsü ile cipin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:05
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        Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı
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        ADANA’da yolcu midibüsü ile cipin çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıçam ilçesindeki Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali D. yönetimindeki 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali A. yönetimindeki 01 J 0253 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerin de aralarında bulunduğu 1' ağır 7 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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