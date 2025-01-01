Adana'da yılbaşı gecesi 5 bin 555 polis sokaklarda huzuru sağladı

ADANA'da yılın son gecesi 5 bin 555 polisin katılımıyla helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetlemelerde haklarından arama kaydı bulunan 75 kişi yakalandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, uygulama noktalarını gezerek vatandaşlara yeni yıl hediyesi dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılının son gecesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 5 bin 555 polisin katıldığı ve il genelinde onlarca farklı noktada gerçekleşen asayiş uygulamasına helikopter ve dron ile havadan destek verildi.

VALİ KÖŞGER VE EMNİYET MÜDÜRÜ ARIKAN'DAN VATANDAŞLARI YENİ YIL HEDİYESİ Gün içinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden denetlemelerde farklı noktaları ziyaret eden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, vatandaşlarla sohbet edip, yeni yıllarını kutladıktan sonra yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim etti.