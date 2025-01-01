15 yaşındaki Rafet'in yol kenarında başından vurulmuş cesedi bulundu

ADANA’da Rafet Dinç’in (15) yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, Dinç’i öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün sat 07.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kızıldere yolunda yürüyen mahalleli, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulduğu belirlenen çocuğun hayatını kaybettiği saptandı. Jandarma ekipleri, cesedin, Rafet Dinç’e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından Dinç’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Dinç, toprağa verildi.