Otomobil, ağaçlara ve park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara ve park halindeki otomobile çarptı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Barış M. (25) yönetimindeki 01 ABY 581 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara ve park halindeki bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Hüseyin Ö. (32), itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İki yaralı, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.