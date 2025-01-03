Otomobil, ağaçlara ve park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Barış M. (25) yönetimindeki 01 ABY 581 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara ve park halindeki bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Hüseyin Ö. (32), itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İki yaralı, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.