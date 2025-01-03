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        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba ile annesi gözaltında

        ADANA'da yol kenarında başından tabanca ile vurulmuş cesedi bulunan Rafet Dinç'in (15) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, baba M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:35
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        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba ile annesi gözaltında
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        ADANA'da yol kenarında başından tabanca ile vurulmuş cesedi bulunan Rafet Dinç'in (15) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, baba M.D. ile anne S.D., gözaltına alındı.

        Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen kişi, 31 Aralık'ta Kızıldere yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Dinç’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürülen Rafet Dinç'in, bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sık sık tartıştığını belirledi. Cinayetin aile içindeki bir kavgadan dolayı işlenmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmayı derinleştirdi. Baba M.D.'nin, tartışma sırasında oğlunu başından tabancayla vurup, cinayeti gizlemek için de kıyafetlerini çıkardıktan sonra cesedini yol kenarına attığı ileri sürüldü. Bu tespitler sonrası jandarma, baba M.D. ile olayı gizlediği iddia edilen anne S.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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