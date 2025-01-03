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        Ferdi Tayfur'un doğup büyüdüğü köydeki akrabaları: Maddi manevi çok zorluklar çekti

        ANTALYA'da, hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'un (79), Adana'da doğup büyüdüğü köydeki akrabalarından, teyzesinin kızı Güzide Köymen (55), "Türkiye'ye mal olan çok sevilen bir sanatçıydı ama köy yıllarında burada maddi manevi çok zorluklar çekti, çok mücadeleler etmiş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:10
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        Ferdi Tayfur'un doğup büyüdüğü köydeki akrabaları: Maddi manevi çok zorluklar çekti
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        ANTALYA'da, hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'un (79), Adana'da doğup büyüdüğü köydeki akrabalarından, teyzesinin kızı Güzide Köymen (55), "Türkiye'ye mal olan çok sevilen bir sanatçıydı ama köy yıllarında burada maddi manevi çok zorluklar çekti, çok mücadeleler etmiş. Babaları küçük yaşta öldüğü için yetim kaldı. Yetim kalıp hayata tutunmak kolay değil" dedi.

        Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un doğduğu Adana'nın Yüreğir ilçesi kırsalındaki Taşçı Mahallesi'nde bulunan anne tarafından akrabaları, sanatçının arkasından dualar okudu. Tayfur ile olan anılarını paylaşan akrabaları, sanatçının babasını kaybetmesinin ardından küçük yaşlarda tarlada çalıştığını, daha sonra muavinlik yaptığını, gençlik yıllarında ise İstanbul'dan kente giyim malzemeleri getirip satarak geçimini sağlamaya çalıştığını anlattı. Anne tarafının müziğe yatkın olması nedeniyle Tayfur'un da sesinin çok güzel olduğunu ve İstanbul'da müzik sektörüyle tanışmasının ardından büyük üne kavuştuğunu söyleyen akrabaları, sanatçının köye de zaman zaman gelip, büyüklerini ziyaret etmeyi ihmal etmediğini söyledi.

        'AĞABEYİMLE İSTANBUL'A GİDİP TİŞÖRT ALIP SATARLARDI'

        Ferdi Tayfur'un son olarak yaklaşık 1,5 yıl önce köye geldiğini söyleyen teyzesinin oğlu emekli Yusuf Fikirci (60), "Ferdi ağabey, köyümüzde ırgatlık ve muavinlik yapıyordu. Ağabeyimle birlikte tişört satarlardı. İstanbul'a gider orada 1 ay kalır geri gelirlerdi. En son İstanbul'a gittikten sonra uzun zaman gelemedi. Ben o zamanlar küçük olduğumdan ağabeyimle daha çok vakit geçirirlerdi. Çok iyi bir insandı. Köye son olarak 1,5 yıl önce teyzemin oğlunun rahatsızlanması nedeniyle geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Oturduk, sohbet ettik, eskileri konuştuk ama o zaman biraz rahatsızdı" dedi.

        'DOLMUŞLARDA ŞARKILARI ÇALINIRDI'

        Akrabası Muammer Köymen (61) ise "Ferdi Bey, amcamın yanında muavinlik yapardı. Amcamın kayınbiraderi olur kendisi. Dayımın oğlu ile İstanbul'a sık sık gidip gelirlerdi. Burada getirdikleri tişörtleri satar tekrar dönerlerdi. Son gidişinde orada parladı. O zamanlar hep dolmuşlarda şarkıları çalardı. Ferdi Tayfur'u, Ferdi Tayfur yapan Adanalı dolmuşçulardır. Çok dinlerdik. Ben hala onun şarkılarını dinliyorum. Hiç kimseyi kırmadı, iyi insandı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

        'YETİM KALDI, MADDİ ÇOK ZORLUKLAR ÇEKTİ'

        Teyzesinin kızı Güzide Köymen de Ferdi Tayfur'un köyde maddi ve manevi çok zorluklar yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Çok çalışırdı, şarkı söylemeyi çok severdi. Dayılarım da zaten saz çalar, şarkı söyler, beste yaparlarmış. Ailede herkesin sesi güzeldir. Aileden gelme bir yatkınlık var, kendisinde de var ama şarkıcı olmak ona kısmetmiş. Tayfur ağabeyin hastalığı ve ölümü bizi çok üzdü. Türkiye'ye mal olan çok sevilen bir sanatçıydı ama köy yıllarında burada maddi manevi çok zorluklar çekti. Çok mücadeleler etmiş. Babası küçük yaşta öldüğü için yetim kaldı. Yetim kalıp hayata tutunmak kolay değil. Çok güçlükler yaşamışlar. Annem ve teyzemler hep anlatırdı. Tarladan pamuk toplayarak geçinirmiş. Tişört sattığı yılları hatırlıyorum. Daha sonra müzik hayatına atılınca orada hayatını düzene koydu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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