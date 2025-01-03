Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba, anne ve ablası adliyede (2)

ŞÜPHELİBABA, ANNE VE ABLA ADLİYEDE

Adana'da 31 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde yol kenarında başından tabanca vurulmuş bulunan Rafet Dinç'in (15) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba M.D., anne S.D. ve abla E.D., adliyeye sevk edildi.

TABANCA BULUNDU, OTOMOBİLDE KANA RASTLANILDI

Jandarma ekipleri, dün eve yapılan baskında cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi. Evin önündeki otomobilde ise Rafet'in olduğu değerlendirilen kana rastlanıldı. Tabanca ile kan örneği, kriminal incelemeye gönderildi. Öte yandan 1 Ocak'ta Suluca Mahallesi'nde toprağa verilen Rafet'in, baba M.D. tarafından cenazesinin yıkıldığı öğrenildi.