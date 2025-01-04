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        Adana Demirspor - Başakşehir: 0-1

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Ahmet Uğur SarıADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer- Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, Arda Kurtulan, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:35
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        Adana Demirspor - Başakşehir: 0-1
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Ahmet Uğur Sarı

        ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer- Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, Arda Kurtulan, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 75 Tayfun Aydoğan), Yusuf Barasi (Dk 75 Alioui), Aimbetov, Ozan Demirbağ (Dk. 59 Osman Kaynak)

        BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer- Opoku, Hamza Güreler, Lima, Duarte (Dk. 85 Emre Kaplan), Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Kemen (Dk. 81 Ömer Faruk Beyaz), Davidson, Deniz Türüç, Crespo (Dk. 60 Figueiredo), Piatek

        SARI KARTLAR: Crespo, Opoku, Kemen, Berat Özdemir, Muhammed Şengezer (Başakşehir)

        GOLLER: Dk. 32 Davidson (Başakşehir)

        SÜPER Lig’in 18’inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

        8'inci dakikada Başakşehir'in atağında Hamza Güreler'in defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Crespo'dan önce kaleci Deniz kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

        16'ncı dakikada Adana Demirspor'un atağında Yusuf Barasi'nin arka direğe doğru kullandığı serbest atışta Arda Kurtulan'dan seken topa kaleci Muhammed Şengezer hakim oldu.

        25'inci dakikada Başakşehir'in atağında savunmanın arkasına atılan pasta topa hakim olan Piatek'in yerden vuruşunda kaleci Deniz penaltı noktası civarında yatarak ayaklarıyla topu kontrol etti.

        28'inci dakikada Başakşehir'in atağında ceza sahası içinde Kemen'in sağ tarafa pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Deniz'den geri döndü.

        32'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

        İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

        57'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan ceza sahasına giren Maestro'run vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

        71'inci dakikada Başakşehir'de Berat Özdemir'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç kaleci Deniz Dönmezer'den sıyrılmak isterken Kaleci Deniz son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

        83'üncü dakikada Adana Demirspor'un atağında Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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