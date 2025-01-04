Adana Demirspor - Başakşehir: 0-1

25'inci dakikada Başakşehir'in atağında savunmanın arkasına atılan pasta topa hakim olan Piatek'in yerden vuruşunda kaleci Deniz penaltı noktası civarında yatarak ayaklarıyla topu kontrol etti.

SÜPER Lig’in 18’inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

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