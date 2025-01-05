Adana'da otomobil, park halindeki 5 araca çarptı: 3 yaralı
ADANA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin park halindeki 4 araca ve o sırada yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
ADANA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin park halindeki 4 araca ve o sırada yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ACF 977 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halinde bulunan 4 araç ile o sırada yol kenarında duraklayan otomobile çarptı. Kazada, duraklayan otomobilde bulunan anne ile kızı ve kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu, anne ile kızın ise hafif yaralı olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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