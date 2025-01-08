Husumetlisini 8 kurşunla öldürdüğü kavga, çalışanına içki şişesi atınca çıkmış

ADANA'da husumetli olduğu komşusu Mahmut Ayta'yı (45) tabancayla başından vurarak öldürüp, yaralı yakalanan Mehmet Yılmaz (38) tutuklandı. Kavganın, Yılmaz'ın, Ayta'ya anahtarı getiren çalışanı Efecan Kalaycı'ya (19) içki şişesi atınca yaşandığı ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, "Kendimi korumak için ateş ettim. Amacım, öldürmek değildi. Olay anında alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 4 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056 Sokak'ta meydana geldi. Gece kulübü işleten Mahmut Ayta'nın çalışanı Efecan Kalaycı, iş yerini kapattıktan sonra anahtarı vermek için patronunun evine gitti. Bu sırada otomobiliyle sokağa giren Ayta'nın husumetli olduğu karşı komşusu Mehmet Yılmaz, iddiaya göre, Kalaycı'ya elindeki içki şişesini attı. Tepki gösteren Kalaycı ile Yılmaz ve yanındaki Salih Can Arıkan (19) arasında tartışma çıktı. Sesi duyan Ayta'nın bıçakla sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüşen olayda Kalaycı, kolundan bıçaklandı. Eve gidip, tabancayla geri dönen Yılmaz, Ayta'yı başından vurdu. Mehmet Yılmaz, yere yığılan Mahmut Ayta'nın başına 8 el daha ateş etti. Kalaycı da elinden aldığı tabancayla Yılmaz'ı bacaklarından ve karnından vurup kaçtı. Yılmaz da Arıkan'ın yardımıyla bölgeden uzaklaştı.