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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

        ADANA'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ömer Faruk (68) ile eşi Semiha Koçak (64) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:36
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
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        ADANA'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ömer Faruk (68) ile eşi Semiha Koçak (64) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı işten gelen Soner Koçak (29), odasına geçerek uyudu. Koçak, kahvaltıya uyandırmak için salona gittiğinde babası Ömer Faruk ile annesi Semiha Koçak'ı hareketsiz yatarken buldu. Babası ve annesinin ağzından kan geldiğini gören Koçak'ın ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çiftin, yattıkları odadaki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından öldüğü belirlendi.

        Durumu öğrenip, eve gelen ailenin yakınları gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Koçak çiftinin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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