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        Özel halk otobüsü, su borusunun patlamasıyla oluşan göçüğe düştü

        ADANA'da içme suyu ana hat borusunun yüksek basınç sonucu patlaması sonrası yolda oluşan göçüğe düşen, içerisinde yolcuların da bulunduğu özel halk otobüsü hasar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:35
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        Özel halk otobüsü, su borusunun patlamasıyla oluşan göçüğe düştü
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        ADANA'da içme suyu ana hat borusunun yüksek basınç sonucu patlaması sonrası yolda oluşan göçüğe düşen, içerisinde yolcuların da bulunduğu özel halk otobüsü hasar gördü.

        Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarın altından geçen içme suyu ana hat borusu, yüksek basınç sonucu patladı. Bulvar kısa süre içinde suyla kaplandı. Bu sırada içindeki yolcularla bulvarda ilerleyen Veli Bala yönetimindeki 01 J 0153 plakalı özel halk otobüsünün sol arka kısmı, yolda oluşan göçüğe düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Suyu gördüğünü ancak göçüğü fark edemediğini söyleyen şoför Bala, "Sanki yer yarıldı da içine düştük gibi bir şey oldu. Verilmiş sadakamız varmış, daha da kötü olabilirdi" dedi.

        Belediye ekipleri bölgeye gelen suyu keserken, otobüs ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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