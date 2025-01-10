Adana'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki karı- koca yaralandı

Otobüs şoförü ifadesi için jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan- Kadirli karayolu Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 01 AEJ 023 plakalı yolcu otobüsü ile Berker E. yönetimindeki 01 BN 151 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Berker E. ile yanındaki eşi Nuray E., araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan çift, itfaiye ekibi tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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