Adana'da otomobiliyle baraj gölüne düşen enerji şirketi çalışanının cansız bedenine ulaşıldı (2)

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama- Kurtarma ekipleri tarafından baraj gölünde yapılan çalışma sonucu, İbrahim Özden'in içerisinde bulunduğu otomobilin yeri tespit edilip, araç sudan çıkarıldı. İbrahim Özden'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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