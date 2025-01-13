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        Deposunda 7 milyon lira değerinde sahte akaryakıt ele geçirildi, 'Satış yapmayacaktım' dedi

        ADANA'daatık yağları çeşitli maddeler karıştırıp, inceleterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen İlhami A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:10
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        Deposunda 7 milyon lira değerinde sahte akaryakıt ele geçirildi, 'Satış yapmayacaktım' dedi
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        ADANA'daatık yağları çeşitli maddeler karıştırıp, inceleterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen İlhami A.'nın (38) deposunda yaklaşık 7 milyon 280 bin lira değerinde 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan İlhami A., "Akaryakıt üretmiyordum. Dolayısıyla satış yapmayacaktım" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, depo sahibi İlhami A.'nın, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti.

        DEPOYU BATAKLIK OLAN BÖLGEYE KURMUŞ

        Şüphelinin ayrıca kolay ulaşılamaması için depoyu bataklık olan bölgeye kurduğu saptandı. Bu tespitler sonrası depoya operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır halde 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Dev yakıt tanklarında bulunan akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 280 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen İlhami A., ifadesinde, "Akaryakıt üretmiyordum. Dolayısıyla satış yapmayacaktım. Yol malzemesi üretiyorum" dedi. İlhami A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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