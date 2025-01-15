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        9 yaşındaki Kemal'in düğünde vurulmasına ilişkin soruşturmada 11 şüpheli adliyede

        ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak düğününde hava açılan ateşte başına mermi isabet eden Kemal Azgın'ın (9) ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:05
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        9 yaşındaki Kemal'in düğünde vurulmasına ilişkin soruşturmada 11 şüpheli adliyede
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak düğününde hava açılan ateşte başına mermi isabet eden Kemal Azgın'ın (9) ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 11 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında ilçedeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk yoğun bakıma alırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kemal Azgın’ın durumu ciddiyetini korurken, jandarma ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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