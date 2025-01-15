9 yaşındaki Kemal'in düğünde vurulmasına ilişkin soruşturmada 11 şüpheli adliyede

Olay, 11 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında ilçedeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk yoğun bakıma alırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kemal Azgın’ın durumu ciddiyetini korurken, jandarma ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

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