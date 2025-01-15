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        Kazada yaralanan kurye ile ailesinin tavanı çöken, sobasız evde yaşam mücadelesi

        ADANA'da kazada yaralanıp bacağından ameliyat olan Fuat Çağatay (31), dini nikahla birlikte yaşadığı Nilgün Korucu (35) ve oğlu Aziz (3), tavanı çöken, rutubetli ve sobasız evde yaşam mücadelesi veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:59 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:59
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        Kazada yaralanan kurye ile ailesinin tavanı çöken, sobasız evde yaşam mücadelesi
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        ADANA'da kazada yaralanıp bacağından ameliyat olan Fuat Çağatay (31), dini nikahla birlikte yaşadığı Nilgün Korucu (35) ve oğlu Aziz (3), tavanı çöken, rutubetli ve sobasız evde yaşam mücadelesi veriyor. Aniden önüne çıkan yayalara çarpmamak için motosikletiyle refüje çarptığını belirten Çağatay, "Buna sebep olan 2 yayanın yakalanıp gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.

        Kaza, 6 Ocak’ta öğle saatlerinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fırında kurye olarak çalışan Fuat Çağatay, motosikleti ile sipariş götürdüğü sırada iddiaya göre, karşıya geçmek için yaya geçidini kullanmadan aniden yola çıkan 2 kadına çarpmamak için manevra yaptı. Çağatay’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarptı. Motosikleti sol bacağının üzerine devrilen Çağatay, kadınlardan yardım istemesine rağmen, karşılık alamadı. Kadınlar uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuat Çağatay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olup bacağına platin takılan Fuat Çağatay, 10 gün sonra ikinci ameliyatın tarihi verilerek taburcu edildi. Fuat Çağatay, kazaya sebebiyet verdiklerini öne sürdüğü 2 yayadan şikayetçi oldu.

        Kazaya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na konuşan Fuat Çağatay'ın oğlu Aziz ve maddi sorunlar nedeniyle resmi nikah kıydıramadığı Nilgün Korucu ile rutubetli ve sobasız bir evde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Aile, bir odanın tavanı çökük, salonun ise çökme riski altında olması nedeniyle evin bir köşesinde yaşamlarını sürdürüyor. Sosyal güvencesi olmayan Fuat Çağatay, elektrik ve su faturalarını ödeyemediğini, mutfak tüpü ve sobalarının olmadığını anlattı.

        ‘BUNA SEBEP OLANLARIN CEZA ALMASINI İSTİYORUM’

        Kazaya neden olan 2 yayanın yakalanmasını isteyen Fuat Çağatay, "Bir ameliyat daha olmam gerekiyor. Doktor sakat kalma ihtimalim olduğunu söyledi. Evin geçimi sadece benim günlük yevmiyemle dönüyordu. Şimdi uzun bir süre çalışamayacağım. Çok daha zor bir durumda kaldık. Buna sebebiyet veren kadınların bir an önce yakalanıp gereken cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

        ‘ODUN KÖMÜR ALAMADIK, ISINAMIYORUZ’

        Nilgün Korucu ise "Ben ev hanımıyım. Eşim ise kazadan sonra çalışamaz durumda kaldı. Bizim başka gelirimiz yok. Yardım edenimiz de yok. Eşimin ilaçlarını dahi komşudan borç para alarak eczaneden aldım. Bir de üstüne evin bir odasının tavanı çöktü. Salonun tavanı da çökmek üzere. O nedenle salonun köşesine aldığım koltukta yaşıyoruz. Kömür ve odun alamadığımız için soba da kuramadık, ısınamıyoruz. Evde yoğun bir nem var. Oğlumun da sağlık sorunu yaşamasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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