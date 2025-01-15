Adana'da polis memuru, eşi ve 4 yakınını öldürdü (2) ÇOCUKLARDEVLET KORUMASINDAMersin'in Tarsus ilçesinde eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak, Adana'da da kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61) ile halası Semiha Tehçi'nin (53) boğazlarını kesip, kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi de tabancayla öldüren polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43), cinayetlerde yanında olan 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.01.2025 - 20:55 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:55 facebook

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