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        Adana'da polis memuru, eşi ve 4 yakınını öldürdü (2)

        ÇOCUKLARDEVLET KORUMASINDAMersin'in Tarsus ilçesinde eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak, Adana'da da kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61) ile halası Semiha Tehçi'nin (53) boğazlarını kesip, kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi de tabancayla öldüren polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43), cinayetlerde yanında olan 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:55 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:55
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        Adana'da polis memuru, eşi ve 4 yakınını öldürdü (2)
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        ÇOCUKLARDEVLET KORUMASINDA

        Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak, Adana'da da kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61) ile halası Semiha Tehçi'nin (53) boğazlarını kesip, kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi de tabancayla öldüren polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43), cinayetlerde yanında olan 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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