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        Adana'da polis memuru, eşi ve 4 yakınını öldürdü (3)

        CENAZELERTESLİM EDİLDİ Mersin'de görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43), eşini katlettikten sonra Adana'da öldürdüğü kayınpederi ve amcası Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61) ile halası Semiha Tehçi'nin (53) ile kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 23:10 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:15
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        Adana'da polis memuru, eşi ve 4 yakınını öldürdü (3)
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        CENAZELERTESLİM EDİLDİ

        Mersin'de görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43), eşini katlettikten sonra Adana'da öldürdüğü kayınpederi ve amcası Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61) ile halası Semiha Tehçi'nin (53) ile kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Adana'daki bir mezarlığın morguna kaldırılan cenazelerin Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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