Adana'da polis memuru, eşi ve 4 yakınını öldürdü (3)

Mersin'de görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43), eşini katlettikten sonra Adana'da öldürdüğü kayınpederi ve amcası Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61) ile halası Semiha Tehçi'nin (53) ile kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Adana'daki bir mezarlığın morguna kaldırılan cenazelerin Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

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