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        Adana'da sokakta çıkan silahla kavgada, Serdar ile Umut kardeşler vurularak öldü

        ADANA'da, sokakta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar ile Umut Akipa kardeşler silahla vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 06:54 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:00
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        Adana'da sokakta çıkan silahla kavgada, Serdar ile Umut kardeşler vurularak öldü
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        ADANA'da, sokakta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar ile Umut Akipa kardeşler silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda kurşunların isabet ettiği bir kişi de yaralanırken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Akipa ile Umut Akipa kardeşlere tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Akipa kardeşler ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Serdar ile Umut Akipa'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ismi öğrenilemeyen kişiyi ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Akipa kardeşlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Hastanede tedaviye alınan yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan soruşturmaya, çok yönlü olarak devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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