Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı

        ADANAve Mersin'de kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınpederinin kız kardeşi Semihe Tehçi (53), eşi Ferdane (37) ile kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) öldüren polis memuru Mehmet Tehçi (43), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
        ABONE OL

        ADANAve Mersin'de kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınpederinin kız kardeşi Semihe Tehçi (53), eşi Ferdane (37) ile kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) öldüren polis memuru Mehmet Tehçi (43), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Tehçi, geçen yıl ağustos ayında kendi beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son veren oğlu Ökkeş Berk'in ölümünden sonra bunalıma girdi. Tehçi, iddiaya göre; 15 Ocak gecesi Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evinde, 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunu yatak odasına yatırdıktan sonra tartıştığı eşi Ferdane Tehçi'yi, oğlunun intihar ettiği odaya götürüp, boğarak öldürdü. Çocuklarını yanına alan Tehçi, otomobille kayınpederi Yusuf Tehçi'nin Adana'daki evine gitti. Tehçi, kahvaltı sofrası kuran aileden kayınpederi Yusuf, kayınvalidesi Hüsne ile kayınpederinin kız kardeşi Semihe Tehçi'yi bıçaklayarak öldürüp, otomobille bölgeden ayrıldı.

        KAYINBİRADERİNİ DERSTEN ALIP, SAZLIK ALANDA KURŞUNLADI

        Polis memuru, öğretmenlik yaptığı etüt merkezine gittiği kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi, o sırada derste olduğu sınıfa gidip, konuşmak için çağırdı. Tehçi, kayınbiraderini de otomobile bindirerek, Çukurova ilçesi Pirili mevkisine götürüp, beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü.

        BABASININ YANINA GİDERKEN YAKALANDI

        5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de oturan babası Ökkeş Tehçi'nin yanına gitmek üzere otomobille yola çıktı. Cinayetlerin ortaya çıkması ile polisin peşine düştüğü Mehmet Tehçi'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik önlemi alındı. Ceyhan'ın Yılankale mevkisinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibini fark eden cinayet şüphelisi, çocukları otomobilde bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak takibi sürdüren polis, Mehmet Tehçi'yi yakaladı. Tehçi'nin, cinayetlerde yanında olan 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Ferdane, Yusuf, Hüsne, Semihe ve Fatih İsmail Tehçi'nin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Osmaniye merkeze bağlı Tehçi köyü mezarlığına yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi.

        BUNALIMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mehmet Tehçi, uzun süredir bunalımda olduğunu, cinayetleri kapıldığı öfke nöbeti sonrası işlediğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tehçi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık

        Benzer Haberler

        Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı
        Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da kamyonun yedek yakıt tanklarından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çı...
        Adana'da kamyonun yedek yakıt tanklarından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çı...
        Saimbeyli Belediyesinden çocuklara tiyatro etkinliği
        Saimbeyli Belediyesinden çocuklara tiyatro etkinliği
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası
        Adana'da eşini ve bacanağını öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan sanık...
        Adana'da eşini ve bacanağını öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan sanık...