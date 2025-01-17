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        Kamyonun yakıt tankından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çıktı

        ADANA'dapolisin otoyolda takip edip, durdurduğu kamyonun yedek yakıt tankının içine gizlenmiş gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:30
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        Kamyonun yakıt tankından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çıktı
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        ADANA'dapolisin otoyolda takip edip, durdurduğu kamyonun yedek yakıt tankının içine gizlenmiş gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisi sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önlem aldı. Ekipler, otoyolda takibe aldığı bir kamyonu, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Cemal C.'nin indirildiği araçta arama yapan polis, yedek yakıt tankının içine gizlenmiş gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan Cemal C., emniyetteki sorgusunda cep telefonlarından haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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