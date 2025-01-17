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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

        ADANA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:20
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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        ADANA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takio sonucu 27 kişinin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından dün şafak vakti şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 338 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 35 gram bonzai ham maddesi, 408 uyuşturucu hap, 8 gram esrar, 2 gram eroin ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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