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        Maganda kurbanı Kemal'in karnesi, boş sırasına bırakıldı

        ADANA'nınKozan ilçesinde sokak düğününde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Kemal Azgın'ın (9) karnesi, sınıfındaki boş sırasına bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:35
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        Maganda kurbanı Kemal'in karnesi, boş sırasına bırakıldı
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        ADANA'nınKozan ilçesinde sokak düğününde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Kemal Azgın'ın (9) karnesi, sınıfındaki boş sırasına bırakıldı.

        İlçedeki Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak'ta sokak düğününde bazı davetlilerin havaya açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanan ve önceki gün hayatını kaybeden Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Kemal Azgın, dün toprağa verildi. Kemal'in acı haberi sonrası okulunda, karne günü hüzünlü geçti. Kemal'in bir süre önce basılan ve tüm derslerinin 'Çok iyi' olarak işaretlendiği birinci dönem karnesi, öğretmeni tarafından boş sırasına bırakıldı. Sınıf öğretmeninin Kemal hakkındaki görüşleri de "Daha başarılı olacağına inanıyorum, çalışmaya devam" ifadeleriyle karnede yer aldı. Kemal'in sınıf arkadaşı Hatice Taş, karne sevinci yaşayamadıklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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