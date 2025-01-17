Maganda kurbanı Kemal'in karnesi, boş sırasına bırakıldı
ADANA'nınKozan ilçesinde sokak düğününde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Kemal Azgın'ın (9) karnesi, sınıfındaki boş sırasına bırakıldı.
ADANA'nınKozan ilçesinde sokak düğününde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Kemal Azgın'ın (9) karnesi, sınıfındaki boş sırasına bırakıldı.
İlçedeki Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak'ta sokak düğününde bazı davetlilerin havaya açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanan ve önceki gün hayatını kaybeden Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Kemal Azgın, dün toprağa verildi. Kemal'in acı haberi sonrası okulunda, karne günü hüzünlü geçti. Kemal'in bir süre önce basılan ve tüm derslerinin 'Çok iyi' olarak işaretlendiği birinci dönem karnesi, öğretmeni tarafından boş sırasına bırakıldı. Sınıf öğretmeninin Kemal hakkındaki görüşleri de "Daha başarılı olacağına inanıyorum, çalışmaya devam" ifadeleriyle karnede yer aldı. Kemal'in sınıf arkadaşı Hatice Taş, karne sevinci yaşayamadıklarını söyledi.
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