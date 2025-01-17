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        Cemaatin yardım kutusuna attığı paraları çalan şüpheli kamerada

        ADANA'dacuma namazı çıkışı cemaatin yardım kutusuna attığı paraları çalan şüpheli, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:50
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        Cemaatin yardım kutusuna attığı paraları çalan şüpheli kamerada
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        ADANA'dacuma namazı çıkışı cemaatin yardım kutusuna attığı paraları çalan şüpheli, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazı çıkışı yardım kutusunun başında bekleyen kişi, cemaatin kutuya attığı paraların bir kısmını el çabukluğuyla çaldı. Kutuyu açıp hızlıca banknotu alan kişi, bir süre avcunun içinde gizleyerek, bazen de kapak ile kutu arasında sıkıştırarak bekledi. Etrafı gözledikten sonra kimse tarafından fark edilmeyeceğine emin olan kişi daha sonra banknotları cebine koydu. Şüphelinin hırsızlık anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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