Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-4

75’inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanattaki En-Nesyri’nin ortasında arka direkteki Dzeko’nun şutunda top ağlara gitti: 0-3.

Süper Lig’in 20’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu.

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