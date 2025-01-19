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        Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-4

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Süleyman ÖzayADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer - Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:16
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        Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-4
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay

        ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer - Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 66 Ozan Demirbağ), Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 80 Aksel Aktaş), İzzet Çelik (Dk. 80 Bünyamin Balat), Maestro (Dk. 90+1 Burhan Ersoy), Yusuf Barasi, Alioui (Dk. 46 Aimbetov)

        FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 66 Tadic), Fred, Szymanski, Kostic (Dk. 46 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Amrabat), En-Nesyri, Dzeko (Dk. 75 Cenk Tosun)

        KIRMIZI KART: Dk. 57 Yusuf Barasi (Adana Demirspor)

        GOLLER: Dk. 69, Dk. 71 En-Nesyri, Dk. 75 Dzeko, Dk. 90+1 Cenk Tosun (Fenerbahçe)

        SARI KARTLAR: İzzet Çelik (Adana Demirspor), Djiku (Fenerbahçe)

        Süper Lig’in 20’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu.

        11’inci dakikada Fenerbahçe’de savunma arkasına atılan topla buluşan Kostic, çizgiye inip yerden orta yaptı. Ceza sahası önündeki Dzeko’nun sert şutunda top üstten auta gitti.

        14’üncü dakikada sol taraftan korner kullanan Fenerbahçe’de Szymanski, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Mert Müldür’ün kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.

        24’üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Fenerbahçe’de Oğuz Aydın, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerinde En-Nesyri’nin gelişine şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

        26’ncı dakikada Fenerbahçe’de Oğuz Aydın, topu yerden ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki İrfan Can’ın yerden şutunda top, kaleci Deniz’de kaldı.

        33’üncü dakikada kontratağa çıkan Adana Demirspor’da İzzet Çelik, sol kanattan çalımlarla ilerleyip, ceza sahasına sokuldu. İzzet’in yerden pasında ters kanattaki Ali Yavuz Kol’un şutunda kaleci İrfan Can topu çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        50’nci dakikada sol kanattan atağa çıkan Fenerbahçe’de ceza sahasında topla buluşan Dzeko, topu yanındaki En-Nesyri’ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri’nin şutunda top direğe çarpıp, ağlara gitti. Gol, VAR kontrolünün ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

        57’nci dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Yusuf Barasi, top kapma mücadelesinde Mert Müldür’ün ayağına yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

        62’nci dakikada Fenerbahçe’de sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, çalımlarla içe kat edip şutunu attı. Top, az farkla üstten auta çıktı.

        63’üncü dakikada Fenerbahçe’de Szymanski’nin ara pasında topla buluşan En-Nesyri’nin şutunda top savunmadan sekti. Topu önünde bulan İrfan Can Kahveci’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol, VAR kontrolünün ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

        69’uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan topu taşıyan Tadic’in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri’nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 0-1.

        71’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan topu taşıyan Tadic’in ortasında En-Nesyri kafaya vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

        75’inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanattaki En-Nesyri’nin ortasında arka direkteki Dzeko’nun şutunda top ağlara gitti: 0-3.

        90+1’inci dakikada Fenerbahçe 4’üncü golü buldu. Amrabat’ın ceza sahasının arkasına attığı pasta Cenk Tosun, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-4.

        Karşılaşma sonunda Fenerbahçe 4-0 galip geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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