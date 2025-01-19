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        Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından

        SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:06 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:10
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        Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 20’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, “İlk yarı bir pozisyon hariç çok dengeliydi. İkinci yarıya da çok dengeli başladık. Fenerbahçe’nin hücum opsiyonlarını çok iyi biliyorduk. Onlara organizasyon şansı vermemiştik. Bunlar da oldu. Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

        JOSE MOURINHO: RAKİBİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEYİ UMUYORUZ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile puan farkını kapatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Rakibimizin biraz daha puan olarak önüne geçmeyi umuyoruz. Açıkçası bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Önümüzdeki maçları da kazanıp onların önüne geçmeye çalışacağız” dedi.

        ‘3 PUANI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM’

        Maçı domine ettiklerini kaydeden Mourinho, “4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Rakibimiz çok kompakttı ve her şeylerini ortaya koydular. Kontratak ile gol atmaya çalıştılar ancak başaramadılar. İkinci yarıya da iyi başladık. İptal edilen 2 golümüz oldu. Oyuncu değişikliği yaptım ve Kadıköy’de daha önce ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya sürdüm. Asistiyle golü bulduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Jose Mourinho’nun açıklaması

        - Mustafa Dalcı’nın açıklaması

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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