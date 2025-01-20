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        Apartman şantiyesinde M4 piyade tüfeği ve el bombası bulundu, ölen amcasını suçladı

        ADANA'da polis ekipleri, bir süre önce ölen Şehmus K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:00
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        Apartman şantiyesinde M4 piyade tüfeği ve el bombası bulundu, ölen amcasını suçladı
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        ADANA'da polis ekipleri, bir süre önce ölen Şehmus K.'ye ait apartman inşaatına yapılan baskında karton kutuya gizlenmiş M4 piyade tüfeği ve el bombası ele geçirdi. Şantiyenin kapısını açan yeğen Recep Ç. (32), gözaltına alındı. Recep Ç., ifadesinde, "Silahlarla alakam yok. Amcam ölünce inşaat yarım kaldı. Silah ona ait olabilir" dedi.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şantiyeye operasyon düzenleyen polis, aramada karton kutunun içine gizlenmiş M4 piyade tüfeği, el bombası ile silaha ait 35 mermi, 2 kar maskesi, çok sayıda cerrahi eldiven ele geçirdi. Yanındaki evden gelip, bir süre önce hayatını kaybeden amcası Şehmus K.'ye ait şantiyenin kapısını açan Recep Ç. ise gözaltına alındı.

        Polis soruşturmayı derinleştirip, Recep Ç.'nin kuzeni Enes Ç.'nin (20) de aynı mahalledeki evine operasyon düzenledi. Polisi gören Enes Ç., 2'nci kattaki evin penceresinden siyah bir poşeti bahçeye attı. Bahçedeki poşeti bulan ekipler, içinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Alt katta oturan diğer kuzenin evine yapılan baskında ise Y.K. (16), komodinin çekmecesindeki 4 mermiyi, ekiplere teslim etti. Enes Ç. ile Y.K. de gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüphelilerden Recep Ç. ifadesinde, "Benim silahlarla bir alakam yok. Amcam ölünce inşaat yarım kaldı. Silah ona ait olabilir. Buraya zaman zaman uyuşturucu kullanmak için gelenler oluyordu. Belki de onlar bıraktı" diye konuştu.

        Kuzeni Enes Ç. ise "Silahlara merakım vardı. Yatağımın altında saklıyordum. Polisi görünce panikleyip, evin arkasına attım" dedi.

        Silahlar inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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