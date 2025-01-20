Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Sarıhamzalı Mahallesi'nde Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

ADANA Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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