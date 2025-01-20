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        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

        'YANGINBİR İŞ YERİNDE ÇERÇEVELENMİŞ DURUMDA'Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'ne gelerek söndürme çalışmalarını inceleyip, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir'den bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:30
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        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
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        ‘YANGINBİR İŞ YERİNDE ÇERÇEVELENMİŞ DURUMDA’

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'ne gelerek söndürme çalışmalarını inceleyip, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir'den bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Köşger, "Bugün saat 14.00 civarında itfaiyeye haber düştü. 3 iş yerinde başlayan, elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğimiz yangın devam ediyor. Burada çok sayıda geri dönüşüm firmamız bitişik şekilde bulunuyor. Şu an bir iş yerinde yangın çerçevelenmiş durumda. Çevredeki iş yerlerine sıçramasını önleyecek şekilde arkadaşlarımız çalışıyor. İtfaiyemizin araçlarına emniyetin TOMA'ları da destek veriyor. Tüm kamu kurumlarının yangınla ilgili birimleri, araçları tüm ekipmanlarıyla seferber olmuş durumda. İnşallah çok uzun olmayan sürede söndürüleceğini tahmin ediyoruz. Can veya mal kaybı yok. Sadece maddi hasar var" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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