Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi’nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin soğutma işlemi devam ediyor. Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

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