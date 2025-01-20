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        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)

        KONTROLALTINA ALINDIAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 20:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:25
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        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi’nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin soğutma işlemi devam ediyor. Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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