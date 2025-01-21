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        Ağaç sökümü sırasında iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıktı

        ADANA'da otobüs durağının yanındaki ağacı sökmek için kazı yapılırken, iş makinesi elektrik hattı ile temas edince yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:15
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        Ağaç sökümü sırasında iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıktı
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        ADANA'da otobüs durağının yanındaki ağacı sökmek için kazı yapılırken, iş makinesi elektrik hattı ile temas edince yangın çıktı. Tedirginliğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde bir otobüs durağındaki ağacı sökmek için belediye ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı. Bu sırada iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıktı. Yangının ardından oluşan büyük çaplı kıvılcımlar, çevredekilerde paniğe neden oldu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Enerji firması yetkilileri de elektrik akımını kesti. İtfaiyeciler, yangını söndürdü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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