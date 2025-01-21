Kartalkaya'daki otel yangınında Doğan çifti 2 çocuğuyla can verdi
BOLU Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında Adanalı Mert ve Duygu Doğan çiftinin çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.
BOLU Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında Adanalı Mert ve Duygu Doğan çiftinin çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi. Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Doğan ailesinin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.
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