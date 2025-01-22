Deposunda 1314 kutu ilaç ele geçirildi, 'Kim, ne zaman koydu bilmiyorum' dedi

ADANA'da polis ekiplerinin operasyon yaptığı depoda, reçeteye tabi 1314 kutu ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi Abdülhamit R. (44) ifadesinde, "Ben dericilik yapıyorum. Depoyu, devraldım. İlaçlar bana ait değil. Kim, ne zaman koydu bilmiyorum" dedi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir depoda çok sayıda tıbbi ve cinsel içerikli ilaç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Suriye uyruklu Abdülhamit R.'nin deposuna baskın yaptı. Girişinde herhangi bir tabela olmayan depoda arama yapan polis, raf ve karton kutularda reçeteye tabi ağrı kesici, antibiyotik ve cinsel içerikli 1314 kutu ilaç ele geçirdi. Gözaltına alınan Abdülhamit R. ilk ifadesinde, "Ben dericilik yapıyorum. Malzemelerimi koymak için bu depoyu, tanımadığın Suriyeli bir kişiden devraldım. İlaçlar bana ait değil. Kim, ne zaman koydu bilmiyorum" dedi.

Polis merkezindeki işlemleri süren Abdülhamit R.'ye, 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçu yöneltildiği bildirildi. Depo, zabıta tarafından mühürlenirken, ilaçlar da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.